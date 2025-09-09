Умер художник-постановщик серии фильмов о Гарри Поттере Стюарт Крэйг

сегодня в 13:58

Британский художник-постановщик Стюарт Крэйг скончался в возрасте 83 лет. Он прославился благодаря работе над всеми фильмами киносаги о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, сообщает ТАСС .

Крэйга не стало 7 сентября. Последние годы жизни он боролся с болезнью Паркинсона.

Художник-постановщик также работал над такими кинокартинами, как «Опасные связи», «Ганди», «Английский пациент» и т. д. Крэйг 11 раз был номинирован на премию «Оскар», ему удалось выиграть три статуэтки.

За работу над фильмами о Гарри Поттере художник-постановщик так и не был удостоен высочайшей награды, но был номинирован на BAFTA.

