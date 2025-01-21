Умер французский режиссер Бертран Блие

Известный французский режиссер, актер и сценарист Бертран Блие скончался на 86-м году жизни в Париже, сообщает РБК .

Как пишет французское издание Le Parisien, именно Блие открыл широкой публике актерский талант Жерара Депардье ролью в фильме «Вальсирующие» (1973 год).

Бертран Блие родился 14 марта 1939 года в пригороде Парижа. Дебютной работой кинорежиссера в стал документальный фильм «Гитлер? Не знаю такого» (1963 год).

В 1979 году Блие был удостоен премии «Оскар» за кинокартину «Приготовьте ваши носовые платки», в котором главную роль исполнил Депардье. Также режиссер получил широкую известность благодаря фильмам «Слишком красивая для тебя», «Если бы я был шпионом», «Вечернее платье», «Холодные закуски», «Отчим» и «Спасибо, жизнь».

Ранее стало известно о смерти знаменитого американского режиссера Дэвида Линча. Легендарный создатель кино не дожил до 79-го дня рождения всего четыре дня.