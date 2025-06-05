Умер актер из «Бандитского Петербурга» Константин Шелестун

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4 июня скончался актер театра и кино Константин Шелестун. Ему было 50 лет, сообщает «Фонтанка.ру» .

Причины смерти не уточняются. О дате и месте прощания сообщат позднее.

Шелестун окончил Петербургскую государственную академию театрального искусства. Затем режиссер Лев Эренбург пригласил его в Небольшой драматический театр (НДТ). Актер служил там долгие годы.

Он играл в таких постановках, как «На дне», «Три сестры», «Братья Карамазовы». Одна из последних его работ — роль в доктор Диафуаруса в «Мнимом больном».

Шелестун также снимался в кино. Он запомнился зрителям по роли в фильме «Бандитский Петербург — 4». Также он снимался в «Убойной силе», «Улицах разбитых фонарей».

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