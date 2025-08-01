Улетела в Болгарию: выяснились подробности возможного развода Леры Кудрявцевой

В интернете активно обсуждают слухи о возможном разводе телеведущей Леры Кудрявцевой. На фоне напряженных отношений с супругом Игорем Макаровым звезда отправилась в Болгарию, что усилило предположения о скором распаде пары, сообщает Общественная Служба Новостей .

В своих социальных сетях знаменитость призналась, что истощена борьбой за мужа, которому оказывала поддержку в лечении от алкогольной зависимости.

Она поделилась, что ей тяжело сохранять улыбку на работе, когда в личной жизни все складывается крайне неудачно.

Представитель телезвезды Табриз Шахиди призвал публику воздержаться от поспешных заключений.

«Пока не буду ничего комментировать, все, что в Сети — только слухи. Нужно смотреть и следить за официальной информацией, а не верить сплетням», — заявил он.

Менеджер добавил, что в дальнейшем предоставит более достоверную информацию о происходящем в семье Леры.