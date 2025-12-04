Укутался в капюшон: в Петербург приехал американский рэпер Xzibit

В четверг из Москвы в Санкт-Петербург прибыл на «Сапсане» американский рэпер, актер и телеведущий Xzibit, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Он вышел на перрон в черной куртке с капюшоном и коричневым мехом и тут же укутался. Вместе с друзьями, женой и коллегами он поехал готовиться к концерту в клубе A2.

В Петербург артист приехал в рамках мирового турне, приуроченного к выпуску нового альбома Kingmaker: он вышел после длительного перерыва.

Xzibit больше всего известен благодаря участию в телепередаче «Тачки на прокачку» на MTV.

Xzibit не первый иностранный артист, решивший выступить с концертом в России за последнее время. Незадолго до этого певец с сенегальско-американскими корнями Akon дал концерты в Сочи. Кроме того, американская группа Hollywood Undead также планировала серию концертов, однако в последний момент планы все отменились.

