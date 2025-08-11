Уехавшая в Париж актриса Шалаева стала работать в такси

Уехавшая из России во французский Париж 44-летняя актриса и режиссер Мария Шалаева рассказала, что начала работать в такси. При этом в РФ она была весьма успешной артисткой — сыграла в 75 фильмах и сериалах, сообщает The Voice Mag .

Среди известных работ Шалаевой — роли в «Бумере», «Убойной силе», «Про любовь», и «Любовницы». У артистки было две премии «Ника». Но после переезда во Францию продолжить играть в кино не получилось.

11 августа Шалаева рассказала, что вышла на работу в качестве водителя такси. Она записала видео из салона своей машины.

«Сегодня мой первый рабочий день. В такси», — заявила Шалаева.