Учреждения культуры Одинцовского округа проведут акцию 10 апреля

Учреждения культуры Одинцовского округа 10 апреля присоединятся к областной акции «Гравитация творчества», приуроченной к 65-летию первого полета человека в космос. В домах культуры пройдут выставки, квизы, кинопоказы и игровые программы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Акция объединит площадки в разных населенных пунктах округа. В программе — выставки «Дальний космос» в СДК «Горки-10», «Космос детскими глазами» в Голицынском КДЦ, «Удивительный мир космоса» в КДЦ «МаксимуМ», «Россия и Космос» в КДЦ «Назарьевский», «Гравитация в космосе» в ДК «Солнечный» и «Космические дали» в Захаровском СДК. Также состоится кинопоказ «Авдеев. Открытый космос» в КСК «Дом молодежи» в поселке Горки-2.

Гостей ждут квизы и интерактивные программы: «Космическое путешествие» в ДК «Солнечный», «Звездный квиз» в Баковке, игра-викторина «Открытие космоса» в Часцовском КДЦ, программа «Сквозь тернии к звездам» в КДЦ «Барвиха» и игровая анимация ко Дню космонавтики в Никольском КДЦ «Полет». В КДЦ «Заречье» пройдет творческая мастерская «Впереди планеты всей».

Большинство мероприятий можно посетить бесплатно. Подробную информацию организаторы рекомендуют уточнять по телефонам учреждений культуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.