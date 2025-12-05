Ученые выяснили, что популярность сокращает артистам жизнь

JECH: широко известные певцы в среднем живут на 4,5 года меньше своих коллег

Согласно исследованию, проведенному специалистами из немецкого Университета Виттен/Хердеке и опубликованному в издании JECH, знаменитые певцы в среднем живут на 4,5 года меньше, чем их менее известные коллеги, обладающие сопоставимыми характеристиками, сообщает сайт «Узнай.ру» .

В рамках исследования были проанализированы данные о 648 артистах, которые были разделены на две равные группы — «знаменитых» и «менее известных» — с попарным сопоставлением по полу, музыкальному жанру, статусу (сольный исполнитель или член группы) и стране происхождения.

Средняя продолжительность жизни у певцов, не достигших широкой известности, составила приблизительно 79 лет, в то время как у знаменитостей — 75 лет. Выяснилось, что повышенная вероятность летального исхода возникает после попадания артиста в чарты, что указывает на взаимосвязь между началом публичной деятельности и сокращением продолжительности жизни.

Исследователи полагают, что существенную роль играет постоянный стресс, вызванный давлением публичности, отсутствием личного пространства и необходимостью соответствовать высоким ожиданиям. Подобная нагрузка увеличивает профессиональные риски: непредсказуемый режим, регулярные поездки и физические нагрузки.

Было также установлено, что сольные исполнители уходят из жизни раньше, чем участники групп, что ученые объясняют отсутствием коллективной поддержки. Результаты подтверждают, что высокий социальный статус и материальное благополучие не нейтрализуют отрицательное влияние стресса, и призывают музыкальную индустрию внедрять программы в области психологической поддержки артистов.

