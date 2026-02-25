Участница шоу «Голос» Войниченко раскрыла детали закулисья проекта

Участница музыкального шоу «Голос» Галина Войниченко, ставшая одним из ярких открытий сезона, поделилась деталями своего выбора наставника. Ее оперное выступление заставило развернуться всех судей, что предоставило ей право самостоятельно выбрать любого тренера. Она отметила, что уважает всех наставников, но выбирала между Пресняковым и Абдразаковым, сообщает «ФедералПресс» .

«Для меня было большой неожиданностью, что повернулись все члены жюри. Для меня это была большая радость — невероятно яркие эмоции я испытала тогда на сцене. И первым повернулся ко мне Ильдар Абдразаков. И, пожалуй, это и стало таким важным толчком для моего решения пойти к нему в команду. Раз он первый услышал, первый меня рассмотрел, почувствовал. Значит, нужно было к нему идти. Я, конечно, очень сомневалась между ним и Владимиром Пресняковым, которого я тоже очень люблю», — рассказала Войниченко.

К следующему этапу конкурса они готовят номер совместно с Абдразаковым. Учитывая, что оба являются известными оперными исполнителями, предстоящее выступление участницы выглядит многообещающим и должно запомниться зрителям.

Кроме того, Войниченко рассказала о внутренней организации шоу. Она высоко оценила работу команды, отметив масштаб и отлаженность процессов.

По словам певицы, кастинг прошел в очень комфортных условиях. Остались в прошлом времена, когда приходилось часами ждать прослушивания под дождем или снегом. В настоящее время для артистов созданы все необходимые условия.

