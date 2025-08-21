Учащиеся Подмосковья принимают участие в Международном детском культурном форуме

С 21 по 23 августа в Москве проходит IV Международный детский культурный форум — уникальное мероприятие для талантливых ребят из России и других стран, на котором они знакомятся с мировыми достижениями в области культуры и искусства. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В форуме принимают участие талантливые дети от 12 до 17 лет из 89 субъектов России и 14 иностранных государств. Московская область представлена делегацией в количестве 12 человек, представляющих городские округа Орехово-Зуевский, Химки, Клин, Электросталь и Балашиху.

Участников ждут встречи с государственными и общественными деятелями, работниками культуры, известными педагогами. Для детей проводят беседы о современных тенденциях развития культуры, о возможностях творческой самореализации. Каждый день для ребят проходят концерты, на которых выступают детско-юношеские коллективы.

В рамках форума проводятся тематические занятия по направлениям «Музеи и изобразительное искусство», «Музыка», «Литература и журналистика», «Кино и анимация», «Театр и цирк», «Хореография», по которым будут проведены более 60 мероприятий: мастер-классы, дискуссии, артшколы, творческие уроки и другое. Дети из Подмосковья принимают участие во всех тематических направлениях.

В хакатоне «Культурный бренд региона глазами молодёжи», который пройдет в ходе детского культурного форума, примет участие студентка Московского губернского колледжа искусств Дарья Игнатьева. А в концерте-посвящении «Память поколений» Московскую область представит учащийся детской школы искусств им. Я. Флиера, Орехово-Зуевский г. о., Максим Максименко.

Завершится форум 23 августа торжественной церемонией закрытия и интерактивной концертной программой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.