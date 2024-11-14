Учащиеся музыкальной школы Павловского Посада стали призерами Областного фестиваля академического искусства

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10 ноября учащиеся отдела «Сольное пение» Детской музыкальной школы имени Евгения Петровича Дербенко, приняли участие в Московском областном фестивале-конкурсе академического и народно-певческого искусства «Песня-душа моя…», который проходил в одном из городов Подмосковья, передает пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.

По итогам творческого конкурса, наши вокалисты были отмечены заслуженными наградами: Софья Румянцева стала лауреатом III степени, Юлия Петинова получила специальный диплом «За сохранение народно-певческих традиций» — преподаватель Ольга Александровна Найдюк, концертмейстер — Наталия Александровна Николаева, Лауреатом II степени стала Стефания Прокудина, Дамир Семёнов получил специальный диплом «За профессиональную перспективу», а Власов Матвей — диплом участника — преподаватель Лариса Германовна Максимова.

Напоминаем, что 15 ноября в детской музыкальной школе пройдёт Юбилейный концерт, посвящённый 75-ти летию заслуженного деятеля искусств РФ, педагога, композитора Евгения Петровича Дербенко. Начало мероприятия в 18:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.