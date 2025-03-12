«У меня все хорошо»: Талызина опровергла слухи о проблемах со здоровьем

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Актриса Валентина Талызина опровергла сообщения о проблемах со здоровьем

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина опровергла сообщения Telegram-канала SHOT о том, что у нее появились проблемы со здоровьем на фоне рака. Об этом сообщает ТАСС .

«У меня все хорошо», — сказала Талызина.

Утром 12 марта SHOT писал, что у народной артистки РСФСР ухудшилось состояние. Врачи якобы нашли у женщины рак поджелудочной железы.

Талызина известна по ролям в «Иронии судьбы, или С легким паром!», «Гостье из будущего» и «Афоне».