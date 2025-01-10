«У меня проблемы»: Моргенштерн* прокомментировал пьяное выступление в Куршевеле
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Известный рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн* вышел на связь после скандального выступления на корпоративе в Куршевеле. По словам артиста, в настоящее время он борется с психологическими проблемами.
Ранее пьяный рэпер упал во время выступления на корпоративе в Куршевеле. Поднимать на ноги Алишера* пришлось гостям мероприятия.
«Не переживайте — я скоро уже буду в специализированном месте, под присмотром, и все будет супер!» — заявил Моргенштерн* на видео в своем Instagram**.
Музыкант добавил, что в настоящее время испытывает психологические проблемы, с которыми борется с помощью лекарств и алкоголя.
Ранее стало известно, что дружеские отношения с Россией стали причиной отмены концертов Моргенштерна* в Казахстане.
*Признан Минюстом РФ иностранным агентом.
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