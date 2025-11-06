У кузбассовцев появилась возможность создать «Огневаров»

Жителей Новокузнецка приглашают к участию в увлекательном городском состязании «Огневар — тепло и душа города», вдохновленном «Сказками ЕВРАЗа». Этот конкурс призван пробудить в людях интерес к Новокузнецку, ведь его история богата героическими событиями, сообщает Сiбдепо .

Конкурс представлен двумя категориями. В рамках первой, «Городской облик Огневара», участникам предлагается создать проект арт-объекта для будущего воплощения в Новокузнецке. К участию приглашаются все желающие, начиная с 7-летнего возраста.

Заявки и работы принимаются с 6 ноября по 30 декабря 2025 года на официальном сайте. Итоги будут объявлены, а победители награждены до 27 февраля 2026 года.

Вторая номинация — «Новогодняя игрушка „Огневар“» — предполагает создание уникального украшения для елки. Участвуют дети и подростки от 3 до 18 лет. Заявки принимаются до 30 ноября 2025 года также на официальном ресурсе.

Готовые игрушки принимаются до 8 декабря по адресу: Новокузнецк, площадь Побед, 8, 2 этаж, кабинет 205. Результаты будут объявлены и победители награждены до 31 декабря 2025 года. Лучшие работы украсят главную новогоднюю ель в атриуме ТРЦ «Планета».

По всем вопросам можно обращаться по электронной почте: elena.golovchanskaya@evraz.com.

