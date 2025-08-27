У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родится четвертый ребенок

У теннисистки российского происхождения Анны Курниковой и певца из Испании Энрике Иглесиаса появится четвертый ребенок. Женщина беременна уже четвертый или пятый месяц, сообщает kp.ru со ссылкой на материал Hola.

В окружении Курниковой и Иглесиаса говорят, что ребенок может родиться в конце 2025 года. По данным инсайдера, у женщины хорошее самочувствие.

При этом Курникова и Иглесиас не комментировали заявления о беременности. У пары уже есть трое детей — Люси, Николас и Мэри.

В январе 2025 года Курникову заметили в инвалидном кресле. Она получила сильное повреждение ноги.