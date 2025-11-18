У актера Павла Деревянко могут отобрать бизнес из-за долга

У компании актера Павла Деревянко «Бии Соул» больше года арестованы счета из-за долга в 700 тыс. рублей, сообщает Mash .

На фирме, которая якобы занималась разработкой компьютерного ПО, висят 15 исполнительных производств. ООО с лета прошлого года не подает декларации и не платит налоги. Приставы даже закрыли дело по 27 штрафам от ГИБДД, так как должника не нашли. Для налоговиков это означает, что «Бии Соул» фактически брошена.

Эта ситуация наблюдается с марта. Тогда выяснилось, что криптодела экс-партнера артиста Григория Музуляна прикрывали мнимыми сделками. Среди них был и фиктивный договор с бизнесменом Сергеем Николенко, через него провели 5 млн рублей: официально это был аванс за здание на Алтуфьевском шоссе.

В суде Деревянко сказал, что это не продажа недвижимости, а попытка вложить деньги в криптопроект Музуляна. Тогда заключенное соглашение признали фиктивным, а актера — потерпевшим.

Теперь по этому делу проходит только Музулян. Мужчина частично признал вину, он сейчас сидит в СИЗО (срок — до 11 декабря) и начал возвращать деньги.

Летом на Деревянко и Музуляна подали иск на 14 млн рублей, но платить в итоге будет экс-партнер артиста, так как суд решил, что контракт с актером был фиктивным.

В этом году Павел Деревянко сыграл свадьбу с дизайнеров Зоей Фуць. Торжество отпраздновали в яхт-клуб «Фарватер» в Мытищах.

