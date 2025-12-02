Туристические клубы и мастер-классы проводят в лесопарках Домодедово

В лесопарках Домодедово продолжаются зимние активности с туристическими клубами, спортивными тренировками и творческими мастерскими. Программу организует администрация городского округа, чтобы жители могли выбирать занятия по интересам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В лесопарках Домодедово продолжается серия тематических мероприятий для жителей всех возрастов. В рамках программы любой желающий может присоединиться к туристическому клубу и совершить прогулку по живописным лесопаркам.

Программа включает спортивные тренировки, утренние забеги, образовательные лекции и семейные развлечения. Одним из ключевых событий стала творческая мастерская «Умелые ручки» в кафе «СелиПоели» в лесопарке «Городской лес». Здесь участники учатся рукоделию и творчеству, получают новые навыки и вдохновение.

Кроме того, в парках проходят активные тренировки с беговыми клубами, детские игровые программы, вечерние развлекательные мероприятия, спектакли, выставки и клубные встречи. Программа составлена так, чтобы жители могли выбирать удобное время для полезного и творческого отдыха.

Возрастное ограничение всех мероприятий — 0+. Парки Домодедово остаются комфортным местом для общения, семейного отдыха и реализации городских инициатив.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <...> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.