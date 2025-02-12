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Тучковский коллектив «ЭКШН» стал победителем на конкурсе «Танцевальные диалоги»

С гордостью сообщаем о победе творческой команды центра искусств и культуры Тучково — студии танца «ЭКШН» на Международном фестивале хореографического искусства «Танцевальные диалоги», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Премия Руслана Пшеничного. Это мероприятие собрало талантливые коллективы, предоставив уникальную возможность продемонстрировать свои достижения в области танца.

Номера ансамбля «ЭКШН» получили высокую оценку от членов жюри, что стало результатом усердной работы танцоров и педагогов. Студия танца завоевала призовые места, удостоившись званий Лауреатов 1,2,3 места в различных номинациях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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