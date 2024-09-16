Трясет стразами и перьями: в ГД выступили против концертов Киркорова в зоне СВО

Депутат Останина: далеко не каждый артист нужен в зоне СВО

Глава комитета Государственной думы России по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что далеко не каждый артист должен выступать в зоне СВО, сообщает радиостанция «Говорит Москва» .

В частности, по ее мнению, там не следует появляться Филиппу Киркорову.

«Далеко не каждый нужен в зоне спецоперации. Там трясти стразами и перьями будет Филипп Киркоров? Зачем он там нужен?» — отметила депутат.

По мнению Останиной, концерты в зоне спецоперации не стоит давать не только поп-королю, но и многим другим артистам, которые показывают «голые телеса» и «накачанные губы».

Депутат добавила, что в зоне СВО ждут других исполнителей. По ее словам, это должны быть проявляющие патриотизм певцы, которые внешне и внутренне демонстрируют любовь к родине.

В феврале этого года стало известно, что Филипп Киркоров приехал в Донецкую Народную Республику. Он дал концерт для военнослужащих в городской больнице Горловки.