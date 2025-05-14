Треки Паши Техника могут удалить с музыкальных площадок

Песни покойного рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) могут удалить с музыкальных платформ из-за решения Роскомнадзора (РКН). Недавно три трека с участием экс-лидера группы Kunteynir уже отправили в реестр запрещенной информации, утверждает Mash со ссылкой на ведомство.

По требованию воронежского РКН ранее удалили три «фита» Техника, в том числи «Девчонки дают» и «Променяла». В первой композиции, например, в исполнении Ивлева звучат строчки «я круто в лагере штакеты крутил», «за 11 лет на клее так и не о***», «Паша Техник в прямом эфире, аморальный грабеж на твоей квартире» и прочие.

Обращение в Роскомнадзор, после которого треки звезды начали запрещать, поступило еще при жизни Техника. По данным издания, автором призыва к проверке стал председатель совета отцов России Андрей Згонников.

Тем временем московская андеграунд-группа Kunteynir начала регистрировать свой бренд.

Рэпер Паша Техник умер 5 апреля в больнице Таиланда. Музыканту было 40 лет. Ивлева похоронили в подмосковной Балашихе.

