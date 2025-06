Том Круз и Долли Партон удостоены почетных «Оскаров»

Несмотря на четыре предыдущие номинации (трижды как актер и один раз как продюсер), 60-летняя звезда «Миссии невыполнима» до сих пор не имела золотой статуэтки.

Параллельно академики отметили 76-летнюю Долли Партон, вручив ей специальный «Оскар» за гуманитарную деятельность. Легенда кантри-музыки, автор бессмертных хитов «Jolene» и «I Will Always Love You» (который прославила Уитни Хьюстон), также известна своими актерскими работами, включая культовую комедию «9 to 5».

Официальная церемония пройдет 18 ноября на Governors Awards.