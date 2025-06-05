Том Фелтон сыграет Драко Малфоя в постановке «Гарри Поттер и проклятое дитя»

Британский актер Том Фелтон заявил, что сам с трудом верит, что совсем скоро предстанет перед зрителями в роли, с которой попрощался 16 лет назад. В бродвейской постановке «Гарри Поттер и проклятое дитя» он снова примерит на себя роль Драко Малфоя, пишет Газета.ru .

«Ущипните меня, я все время думаю, что сплю. Я отпустил этого персонажа 16 лет назад, и теперь снова вхожу в его шкуру, на этот раз как отец, в новой истории», — поделился с поклонниками впечатлениями 37-летний Фелтон.

Фелтон стал первым актером из оригинального состава исполнителей персонажей вселенной Гарри Поттера, который согласился поучаствовать в бродвейском шоу. По сюжету события будут разворачиваться спустя 19 лет после выпуска Малфоя из волшебной школы в Хогвартсе. Персонажи Малфой, Гарри Поттер, Рон Уизли и Гермиона Грейнджер привезут в Хогвартс своих детей.

Актер признался, что волнуется перед новым вызовом, но параллельно с этим радуется, что может одновременно окунуться в собственное прошлое и при этом двигаться вперед.

Ранее HBO показал новый актерский состав, который сыграет Рона, Гарри и Гермиону в сериале по вселенной, созданной автором Джоан Роулинг.