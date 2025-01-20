TikTok уведомил о возобновлении работы приложения в США

Соцсеть TikTok уведомила пользователей в США о возобновлении работы приложения, однако скачать его все еще невозможно, пишет РИА Новости .

«Как результат усилий президента Дональда Трампа TikTok возвращается в США», — сообщается в пришедшем пользователям уведомлении.

В приложении снова доступна возможность просматривать видео.

О блокировке TikTok и удалении приложения из AppStore стало известно 19 января. Владельцы платформы успокаивают пользователей, ведь совсем скоро избранный президент США Дональд Трамп официально вступит в должность. Он обещал решить вопрос по восстановлению доступа к платформе.

Ранее стало известно, что американский миллиардер Илон Маск может стать новым владельцем TikTok. Китайские власти рассматривают такой сценарий.