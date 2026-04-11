Тест турецкой актрисы Ханде Эрчел на наркотики оказался отрицательным

Тест на наркотики турецкой актрисы Ханде Эрчел, известной по роли в сериале «Постучись в мою дверь», дал отрицательный результат, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Sabah.

По данным СМИ, в организме актрисы, а также Хакана Сабанджи и Фикрета Ормана не обнаружено следов кокаина. В анализах мочи Эрчел найдены лишь следы действующих веществ лекарственных препаратов — морфина, кодеина и его метаболитов.

При этом результаты тестов на наркотики дали положительный результат у 77% турецких знаменитостей, прошедших проверку.

Ранее Ханде Эрчел сказала, что не употребляла запрещенные вещества. Она не причастна к делу, по которому была задержана.

