Терешину могут ампутировать «руки-базуки» из-за ухудшения здоровья

Блогер Кирилл Терешин, получивший известность после того, как с помощью синтола создал «руки-базуки», может лишиться конечностей из-за ухудшения здоровья, которое не позволяет провести операцию для предотвращения ампутации. Медики усиленно думают, как спасти руки пациента, сообщает SHOT .

В настоящее время провести операцию по пересадке кожи, которая важна для спасения руки, невозможно из-за неудовлетворительных результатов анализов Терешина. Проводить манипуляции с таким состоянием здоровья нельзя.

Первоочередной задачей медиков в настоящее время является улучшение состояния Терешина, прежде чем приступать к серьезным хирургическим процедурам. По имеющимся сведениям, для проведения операций Терешину требуется участие трех специалистов: хирурга-сосудистого, пластического и реконструктивного хирурга.

Терешин обрел известность в интернете в 2017 году после инъекций синтола в плечи. С течением времени это привело к серьезным осложнениям, включая отмирание тканей. В июне 2025 года были проведены первые операции, в ходе которых было удалено лишь около 70% вещества, так как полное удаление синтола привело бы к немедленной ампутации.

В настоящее время синтол продолжает разрушать его ткани изнутри, пока медики решают, как улучшить состояние пациента для дальнейших сложных операций.

