Телеведущая Лера Кудрявцева призналась в зависимости. Она — шопоголик, и всегда покупает новые туфли, если в шкафу появляется свободное место, сообщает The Voice Mag .

Кудрявцева в шутку говорит, что ее увлечение обувью — «какая-то болезнь». Свой «диагноз» она с юмором называет «синдромом сороконожки».

Другие звезды российской эстрады тоже любят покупать ботинки. Например, у певицы Татьяны Булановой около 1 тыс. пар обуви.

Ранее дочь Кудрявцевой Маша чуть не умерла на детском дне рождения в Московской области — она подавилась рыбной костью. Также на празднике ветер от лопастей вертолета снес декорации, которые едва не задавили маленьких участников мероприятия.