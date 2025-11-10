Театральные коллективы Подмосковья стали лучшими на Всероссийском фестивале

Завершился XXXII Всероссийский фестиваль любительских театров «Театральная завалинка-2025». В этом году в отборочном туре приняло участие 192 театральных коллектива из 47 регионов России, а в финал вышли 20 коллективов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минобразования.

На протяжении недели на базе пансионата «Лесной городок» (Одинцовский округ) участники фестиваля соревновались в конкурсах спектаклей, актерского мастерства, художественного слова, а также в афишном и фотоконкурсах. В этом году особое внимание уделялось защитникам Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Московскую область на фестивале представляли молодежный театр «ШЭСТ» и детская образцовая театральная студия «ШЭСТ-ОС» из городского округа Жуковский.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования региона, лауреатом (победителем) фестиваля стал Молодежный театр «ШЭСТ» за спектакль «Гений» (Владимир Синакевич и Вениамин Сквирский). Кроме того, Мария Лихачева из молодежного театра была удостоена двух наград: за лучшую женскую роль II плана за исполнение роли Тамары в спектакле «Гений» и приза зрительских симпатий.

В пресс-службе ведомства добавили, что дипломантом I степени стала Детская образцовая театральная студия «ШЭСТ-ОС» со спектаклем «Дикий» (Владимир Синакевич).

Фестиваль объединил любителей театрального искусства со всей страны и подчеркнул важность сохранения памяти о героическом прошлом. Он прошел уже в 32-й раз и включен в перечень мероприятий Министерства просвещения РФ.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.