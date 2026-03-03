сегодня в 16:54

Театр «Сказки» из Серпухова победил на фестивале в Подольске

Театр «Сказки» ДК «Большевик» из Серпухова стал лауреатом I степени VII Международного фестиваля-конкурса «Карусель Земля — Град Мастеров — Подольск 2026». Коллектив представил премьеру спектакля «Принцесса Богдана и Аладдин» 1 марта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Театр «Сказки» Дома культуры «Большевик» удостоен звания лауреата I степени на VII Международном фестивале-конкурсе национальных культур и искусств «Карусель Земля — Град Мастеров — Подольск 2026». В этом году коллективу исполняется 35 лет.

Под руководством Сергея Агуреева артисты показали премьеру текущего сезона — спектакль «Принцесса Богдана и Аладдин». Жюри отметило профессионализм исполнения, оригинальность постановки и гармоничное сочетание традиционных и современных театральных решений.

Показ спектакля для жителей Серпухова состоится 29 марта в 12:00 в ДК «Большевик».

«Поздравляю театр „Сказки“, Сергея Агуреева и всех участников постановки с заслуженной наградой! Спасибо за то, что сохраняете традиции театрального искусства», — отметила заместитель главы муниципалитета Оксана Лебедева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.