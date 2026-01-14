Театр сатиры сообщил о смерти заслуженного артиста РФ Виктора Рухманова

14 января не стало заслуженного артиста России, ветерана Великой Отечественной войны Виктора Рухманова. Информация о его смерти появилась в Telegram-канале Московского академического театра сатиры .

Рухманов прослужил в Театре сатиры 69 лет, всецело посвятив себя театральному искусству. Его выдающийся талант, безграничная любовь к профессии и неповторимое обаяние подарили ему любовь и признание огромного числа поклонников. Его творческий путь отмечен множеством блистательных работ в театре и кино, среди которых особо запомнились пан Изобретатель в «Кабачке 13 стульев», Валентин в «Маленьких комедиях большого дома», Шпекин в «Ревизоре» и Двойкин в «Бане», а также многие другие.

По словам коллектива театра, Рухманов был не просто талантливым актером, но и человеком необыкновенной душевной теплоты. Прошедший через тяжелые годы войны, отважный фронтовик смог сохранить в себе светлые качества, доброжелательность, отзывчивость и жизнелюбие, которыми щедро делился с окружающими.

«Светлая память о Викторе Рухманове навсегда останется в наших сердцах и в истории нашего театра. Выражаем искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении театра.

Информация о том, где и когда состоится траурная церемония прощания с заслуженным артистом России, появится позднее.

Ранее сообщалось, что в МХТ им. Чехова состоится прощальная церемония с Игорем Золотовицким. Похоронить его планируют на Троекуровском кладбище в Москве.

