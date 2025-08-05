Театр «Русский балет» выступит в Санкт-Петербурге с шедеврами балетной классики

С 11 по 16 августа Московский областной государственный академический театр «Русский балет» имени Вячеслава Гордеева выступит c гастролями на сцене прославленного Михайловского театра в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В рамках гастрольного турне театр представит питерской публике произведения мирового наследия классического балета «Лебединое озеро» П. И. Чайковского и «Жизель» А. Адана. Спектакли пройдут в музыкальном сопровождении Балтийского симфонического оркестра.

Откроются гастроли 11 августа балетом «Жизель» — эталоном романтического направления классического балета. В заглавной партии на сцену выйдет заслуженная артистка Московской области Дарья Логинова в дуэте с обладателем Гран-при Международного конкурса «Арабеск» Артемием Пыжовым, который исполнит партию Альберта. В партии Мирты — лауреат международных конкурсов Валерия Васильева, Ганса — ведущий солист Антон Косинов.

Театр «Русский балет» выступает на сцене Михайловского театра уже третий год подряд и каждый раз выступления проходят с неизменным успехом.

В этом году в Санкт-Петербург приедут звезды театра «Русский балет»: заслуженные артисты России Дмитрий Котермин, Светлана Устюжанинова, заслуженные артисты Московской области Дарья Логинова, Антон Гейкер, заслуженный артист республики Коми Максим Фомин, лауреаты международных конкурсов Екатерина Макеева, Валерия Васильева, Алена Таценко, Анастасия Вилар, ведущие солисты Гликерия Мурашкина, Георгий Сорокин, Антон Косинов, солисты Александр Зубов, Алексей Рыбин, Андрей Семенов и другие артисты театра. Молодых танцовщиков, дебютирующих во время гастрольных показов, готовили к выступлениям опытные педагоги-наставники заслуженные артисты РФ Светлана Устюжанинова, Дмитрий Проценко, Яна Казанцева.

«Выступать перед искушенной публикой Санкт-Петербурга — города с богатыми балетными традициями — огромная ответственность. Здесь зарождалась великая русская хореография, танцевали непревзойденные мастера балетной сцены. В свое время, будучи премьером Большого театра, я не раз танцевал на замечательной сцене Михайловского театра, ощущая особую ауру зала и сцены. Я очень рад, что каждое наше выступление, а мы выступаем здесь третий год подряд, публика принимает труппу очень тепло, с искренним удовольствием», — отметил основатель и бессменный художественный руководитель театра «Русский балет» Вячеслав Гордеев.

Афиша выступлений Московского областного государственного академического театра «Русский балет» размещена на сайте Михайловского театра.

Гастроли в Санкт-Петербурге посвящены присвоению театру имени народного артиста СССР, балетмейстера, педагога и блестящего танцовщика, создателя и бессменного художественного руководителя театра «Русский балет» Вячеслава Гордеева.

В марте следующего года театру исполнится 45 лет.

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