Театр Русский балет выступил для военных в Богородском округе

Праздничный концерт в честь Дня защитника Отечества прошел 23 февраля в 282-м учебном центре войск РХБ защиты в Богородском округе. Артисты театра «Русский балет» имени В.М. Гордеева представили дивертисмент для военнослужащих и курсантов, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

На сцене офицерского клуба войсковой части № 19889 для офицеров, солдат и курсантов показали фрагменты известных балетов и хореографические номера. В программу вошли сцена из балета «Привал кавалерии», «Розовый вальс», адажио из балетов «Щелкунчик» и «Лебединое озеро», а также миниатюра «Девушка и хулиган» и другие постановки.

Концерт собрал более 500 зрителей, в том числе участников СВО. Военнослужащие встретили выступление артистов горячими аплодисментами. По завершении мероприятия коллективу театра вручили благодарственную грамоту от военного гарнизона.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.