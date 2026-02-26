Театр «Русский балет» покажет премьеру во Фрязине 27 февраля

Одноактный спектакль поставил художественный руководитель театра В.М. Гордеев в рамках программы «Подари балет детям». Музыкальной основой стало попурри из произведений П.И. Чайковского, Йозефа Байера, Лео Делиба и Иоганна Штрауса. Постановка рекомендована для семейного просмотра и пополнила репертуар театра для юных зрителей.

По сюжету в кукольном театре Карабаса-Барабаса работают персонажи разных сказок и балетов — Пьеро и Арлекин из «Феи кукол», Мальвина и Коппелия, Коломбина, Красная Шапочка с Серым волком, Белая кошечка и Кот из «Спящей красавицы». Жестокий хозяин театра недоволен артистами, и они решают проучить его. История, рассказанная языком танца, показывает, что зло бывает наказано, а справедливость восторжествует.

Спектакль сочетает яркие костюмы, юмор и сложную хореографию. С артистами работали балетмейстер-педагог, заслуженный артист РФ Дмитрий Проценко, заслуженный работник культуры Московской области Масами Чино, заслуженный артист Московской области Антон Гейкер и мастер сцены Антон Косинов, исполнивший партию Карабаса.

Следующие премьерные показы пройдут 14 марта в 16:00 во Дворце культуры им. В.Н. Леонова в Зарайске и 17 марта в 18:00 в Детской хореографической школе им. Ирины Зайцевой в Наро-Фоминске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.