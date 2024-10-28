Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева выступил в Казахстане и Алжире

Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева успешно завершил гастроли в Алжире и готовится к новым премьерам. Директор театра Светлана Лаврецова поделилась планами на сезон и достижениями, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Театр открыл новый сезон в августе, сразу проведя гастроли в Москве с мюзиклом «Обыкновенное чудо», который стал частью фестиваля «Вдохновение». Кроме того, они представили спектакль по пьесе Гоголя «Маска» на фестивале Евгения Миронова.

ТЮЗ продолжает активно гастролировать. Со спектаклем «Нос» по Гоголю они недавно посетили Астану и международные театральные фестивали в Ярославле и Астрахани. В декабре ожидается участие в «Кулов-фесте» в Пскове.

Особый акцент сделан на гастролях за границей — театр также побывал в Алжире, представив черно-белый водевиль «Медведь» по Чехову. В будущем актерам предстоит поездка в Тунис, где они сыграют представления «Бедная Лиза» и «Варвара-краса, длинная коса». Также запланированы гастроли в Сербии и подготовка к участию в фестивале в Иране.

Лаврецова подчеркнула, что спектакли переводятся на арабский, английский и французский языки, что позволяет успешно общаться с публикой. Разнообразие вкусов и предпочтений зрителей также принимается во внимание, чтобы адаптировать репертуар.

«Учитывая, что все театральные фестивали, как правило, вне политики, то люди общаются, дружат, завязывают творческие отношения. Мы все на фестивалях как одна большая семья», — заключила директор.