Театр из Раменского округа завоевал награды в Петербурге

Молодежный театр «Звучащее слово» из Раменского округа стал лауреатом конкурса «ПушкинФест», который прошел 6 июня в Санкт-Петербурге. Юные артисты получили призовые места в номинации «Художественные чтения», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Воспитанники народного коллектива под руководством Варвары Золотухиной представили на конкурсе поэзию и отрывки из произведений Александра Пушкина. Их выступления оценивали телерадиоведущий Антон Сазанов, руководитель студии художественного слова Венера Богданова, тренер по ораторскому искусству, актер и радиоведущий Владимир Суменков.

Алексей Шкутко стал лауреатом III степени за исполнение стихотворения «Воспоминание» и фрагмента повести «Пиковая дама». Вероника Тронова получила звание лауреата II степени за прочтение фрагмента «Метели» и I степени — за исполнение «Бесов».

«Поздравляем наших артистов и желаем им развивать свой талант и дальше! Никакие расстояния и другие школы не мешают делиться творчеством и любить искусство в себе», — отметила Варвара Золотухина.

В рамках поездки ребята и автор-исполнитель Валентин Золотухин выступили в музее СВО. Они прочли стихи Мусы Джалиля и Александра Пушкина, а Валентин Золотухин исполнил авторские песни под гитару.

В этом сезоне коллективы ДК имени Воровского представили несколько премьер. Театр «Звучащее слово» показал спектакль «Мертвые души» по поэме Николая Гоголя и пластическую новеллу «История одного полета» по мотивам притчи Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Младшая группа «Фантазеры» подготовила «Приключения Незнайки и его друзей», а инклюзивная студия — постановку «Колобок».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.