Театр из Пушкино выступит с гастролями в Витебске в мае

Пушкинский музыкально-драматический театр с 25 по 28 мая впервые выступит на сцене Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа в Витебске. Артисты из Подмосковья представят две музыкальные комедии, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Гастроли пройдут с 25 по 28 мая в Республике Беларусь. На сцене витебского театра коллектив из Пушкино покажет постановки, которые стали заметными событиями московской сцены.

26 мая в 19:00 зрители увидят музыкальную комедию в двух действиях «Здравствуйте, я ваша тетя!» по пьесе Брандона Томаса. Это история о студентах Джеке и Чарлее, которые ради любви решаются на авантюру и просят друга сыграть роль богатой тетушки из Бразилии. Спектакль выдвигался на премию «Золотая Маска» и вошел в лонг-лист премии «Звезда театрала». В постановке звучит музыка Оскара Фельцмана на стихи Роберта Рождественского, режиссер — Борис Урецкий.

27 мая в 19:00 театр представит музыкальную комедию «Ограбление в полночь» по пьесе Марьяна Митровича. В центре сюжета — директор универмага, который вынужден задержаться на работе и оказывается в водовороте неожиданных и нелепых событий. Либретто написали Борис Рацер и Владимир Константинов, музыку — Марк Самойлов. Режиссеры постановки — Борис Урецкий и Роман Бакке.

В гастролях примут участие заслуженный артист РФ Дмитрий Быков, Юрий Лазарь, Сергей Гаврилов, Валентина Виленская, Елена Фортовая, Анастасия Ковалева, Юлиана Суворова и другие артисты труппы.

