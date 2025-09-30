Татьяна Буланова призналась, что скучает по своему первому учителю

Буланова — о своем первом учителе: ее уже нет в живых, был великолепный педагог

В России 5 октября традиционно отметят День учителя. В преддверии этого праздника Общественная Служба Новостей пообщалась со знаменитостями, чтобы выяснить, каких учителей они с теплотой вспоминают до сих пор.

«Многие на всю жизнь запоминают своего первого учителя. Вот мы с моими одноклассниками тоже никогда не забудем нашу первую учительницу Наталью Мазневу. К сожалению, ее уже нет в живых, но это был великолепный педагог», — отметила Буланова.

Она добавила, что Мазнева вела их с начальной школы и оставалась рядом с учениками до окончания 10 класса.

На протяжении долгих лет, даже после окончания школы, Татьяна Буланова и ее одноклассники каждый год навещали педагога в день рождения, чтобы поздравить и выразить благодарность за тепло, доброту и знания, которые она им дала. Артистка призналась, что очень сильно по ней скучает.

Буланова подчеркнула, что в современном мире найти учителя такого уровня и профессионализма — задача практически невыполнимая.

