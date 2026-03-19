Танцовщица из Рузского округа завоевала бронзу Всероссийского конкурса

Танцовщица из поселка Дорохово Рузского муниципального округа Таисия Камышанова 18 марта завоевала бронзу XI Всероссийского конкурса «Сыны и дочери Отечества» в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Таисия Камышанова выступила на престижном конкурсе танцевального искусства с патриотическим номером «Возвращайся». Артистка является солисткой ансамбля «Ружаночка», которым руководит Любовь Мишина. Ее выступление получило высокую оценку жюри и зрителей.

Поездка в Екатеринбург стала для конкурсантки не только творческим испытанием, но и познавательной программой: она посетила значимые исторические места города.

«Гордимся нашими талантливыми земляками! От всей души поздравляю Таисию Камышанову и ее руководителя Любовь Алексеевну Мишину с заслуженной наградой! Бронза на конкурсе такого уровня — это значимое достижение для всего Рузского округа! Ансамбль танца «Ружаночка» продолжает радовать нас своими успехами. Уверен, впереди у коллектива и его участников еще много ярких побед! Особые слова благодарности отцу Таисии Антону Игоревичу Камышанову, сопровождавшему ее в поездке, — за поддержку дочери в ее творческих начинаниях. Желаю Таисии и всем участникам ансамбля дальнейших творческих успехов, новых достижений и вдохновения!», — прокомментировал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Он отметил, что успех на всероссийском уровне стал важным достижением для всего округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.