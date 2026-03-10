Танцоры из Клина выступят на конкурсе в Китае в марте

Танцевальный коллектив «Созвездие» из Клина представит округ на международном конкурсе «Весенняя капель» 2026 в китайском Харбине в конце марта. В поездку отправятся 15 участниц, которые покажут пять номеров в трех номинациях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Коллектив «Созвездие» хореографической школы «Горизонт» готовится к выступлению на международном конкурсе «Весенняя капель» 2026. В Харбине танцоры представят пять номеров в номинациях «Народно-сценический танец», «Эстрадный танец» и «Патриотический танец». Сейчас участницы активно отрабатывают материал и синхронность движений.

«Готовимся к конкурсу с боевым настроем! Оттачиваем движения, синхронность. Это будет наш второй конкурс в Китае: в прошлом году мы завоевали четыре первых места и Гран-при. Надеемся и верим в победу и в этот раз», — рассказала руководитель коллектива, хореограф школы «Горизонт» Наталья Кирьянова.

В Китай отправятся 15 участниц в возрасте от 13 до 18 лет. В Поднебесной они проведут пять дней. Помимо конкурсных выступлений, программа включает мастер-классы, тренировки, круглые столы и экскурсии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться—всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.