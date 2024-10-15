Тайную свадьбу Настасьи Самбурской рассекретили с насмешкой

сегодня в 14:30

Продюсер фильма «Кореша» Дмитрий Щербанов на закрытом показе киноленты заявил, что актриса и блогерша Настасья Самбурская не присутствовала на мероприятии, потому что находится в свадебном путешествии. Он также с иронией высказался о роли звезды в съемках картины, сообщает Voice .

«С нами сегодня нет Настасьи Самбурской. В нашем фильме она сделала большой вклад в российский кинематограф — 10 секунд экранного времени. Неоценимо», — сказал Щербанов.

Продюсер пожелал звезде сериала «Универ», отправившейся в свадебное путешествие, дружбы, добра и всего самого наилучшего. Щербанов выразил надежду, что Самбурская продолжит работу с ними после возвращения.

Помимо Настасьи Самбурской, в «Корешах» сыграли Никита Кологривый, Георгий Дронов, Владимир Карпук и другие.