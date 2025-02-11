Сыгравшая Мэри Поппинс Андрейченко назвала Россию «Рашечкой» после эмиграции

Уехавшая из РФ актриса Андрейченко заявила, что ее наградят в «любимой Рашечке»

Актриса Наталья Андрейченко, сыгравшая в фильме «Мэри Поппинс, до свидания», назвала Россию «любимой Рашечкой». Артистка, находясь за границей, рассказала в социальных сетях о скором возвращении в родную страну, сообщает Lenta.ru .

Отвечая на вопрос подписчика Андрейченко заявила, что вскоре вернется в Россию, где ее должны наградить званием «Заслуженный деятель искусств».

«Буду получать медаль „Заслуженный деятель искусств“. Помимо всего остального, чем я занимаюсь в любимой Рашечке», — сказал исполнительница роли Мэри Поппинс.

В начале 1990-х годов Андрейченко переехала в США и вернулась в Россию в 2005 году. С 2012 года звезда преимущественно живет в Мексике.

Во время интервью в 2024 году Андрейченко говорила, что может вернуться в Россию, если ей предложат интересную роль в кино. Она также заявляла, что гордится быть русской.