Свыше 80 тыс человек побывали на дне открытых дверей в ДК Подмосковья

30 и 31 августа в домах и дворцах культуры Подмосковья и культурно-досуговых центрах региона состоялась ежегодная акция «День открытых дверей», на которой учреждения культуры традиционно знакомили посетителей с работой своих творческих коллективов, кружков и секций и проводили запись желающих посещать их. В мероприятиях приняли участие более 80 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Для жителей Подмосковья сотрудники домов культуры подготовили экскурсии по закулисью, концерты-визитки творческих объединений учреждений, квесты с призами, мастер-классы и анимационные программы. Также в каждом учреждении были организованы встречи с педагогами и запись в кружки.

Так, в ДК «Яуза» округа Мытищи мероприятие носило название «Перекличка». Гостей дома культуры в этот день знакомили с творческими коллективами, работающими в учреждении культуры, а также развлекали интерактивными играми и викторинами. В завершении праздника состоялась яркая вечеринка.

Маленьких гостей Дворца культуры «Мир» в Домодедове угощали сладостями, а интерактивные программы, мастер-классы и веселая дискотека помогли посетителям ближе познакомится с работой Дворца культуры.

В Доме культуры «Красная поляна» округа Лобня провели показательные занятия с танцевальным коллективом «Серпантинки» и тренировку в Школе здоровья Ольги Зайцевой, а для будущих первоклассников — занятие по подготовке к школе. Дети и взрослые приняли участие в мастер-классах, интерактивах и лотерее.

Культурно-досуговый комплекс «Красногорье» в округе Красногорск, подготовил для посетителей Дня открытых дверей концертную программу с участием творческих коллективов учреждения, открытые занятия и экскурсии по КДК, а также мастер-классы.

В Центральном Дворце культуры «Созвездие» Дмитровского округа гостей познакомили с работой клубных формирований, спектром услуг, мероприятиями, проводимыми в учреждении, а также с проектами, которые реализовываются в ДК или начнут реализовываться в ближайшее время.

Подробнее о работе домов культуры Подмосковья можно узнать на портале «МОе Подмосковье. Дома культуры».

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.