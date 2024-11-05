Свыше 50 мероприятий провели в Солнечногорске ко Дню народного единства

В Солнечногорске провели более 50 мероприятий, посвященных Дню народного единства. Для жителей и гостей округа прошли концерты и анимационные программы, турниры и игры, чаепитие и угощение национальными блюдами, мастер-классы и многое другое, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Так, в городском парке прошла общеобластная программа «Россия. Родина. Единство». Здесь развернули самоварную станцию с дегустацией традиционных блюд народов России. На празднике сварили более 150 литров ухи и угощали ей всех желающих. Все это сопровождалось концертной программой от лучших коллективов округа и модным показом национальных костюмов «Знай свои корни» от шоу-дефиле «Леди Винтаж».

Также на площадке организовали сбор гуманитарной помощи «Своих не бросаем!».

«Мы старались отразить не только необъятное богатство и разнообразие нашей культуры и традиций, но и показать, что нас сплачивало во все времена — это взаимопомощь, готовность прийти на выручку. В этом нас особенно поддержали ветеранские, молодежные организации и движения округа», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Майя Морева.

В Доме культуры «Выстрел» молодежь округа собралась на коворкинг-сессию, посвященную идее единения. В их числе — юнармейцы, активисты Движения Первых, Молодежного парламента, «Молодой Гвардии Единой России», военно-патриотических, поисковых и добровольческих организаций. Они рассказали о своей деятельности, провели показательные выступления и предложили свои практики «добра в действии»: написать письма поддержки для бойцов, изготовить окопные свечи и другие. Изделия передадут солнечногорцам — участникам специальной военной операции вместе с очередной партией гуманитарного груза.

На сцене дома культуры, ставшем главной площадкой празднования, была представлена концертная программа от ансамбля народного танца «Светлица» под руководством заслуженного артиста России Пряхина Владимира и балетмейстера Пряхиной Елены. В выступлениях участвовали также солистка ГЦНТиД «Лепсе» Элена VЕК и ансамбль народного танца «Славница» Солнечногорской детской школы искусств.

«Мы организовали интереснейшую концертную программу от лучших коллективов домов культуры, домов детского творчества, творческих студий городского округа Солнечногорск. В концерте переплеталось все то многообразие национальностей нашей великой страны, которой мы гордимся», — поделился начальник культуры администрации городского округа Солнечногорск Павел Журкевич.

На территории учреждения культуры также организовали развлекательное семейное мероприятие «Русский Богатырь» совместно с патриотической организацией «Русская община». Оно включало традиционные игры и забавы, конкурсы и чаепитие. Гости смогли ознакомиться с различными образцами оружия и экипировки, примерить бронежилет, пострелять из пневматического оружия и угоститься солдатской кашей.

Всего на территории округа провели свыше 55 мероприятий, приуроченных к празднованию Дня народного единства.

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