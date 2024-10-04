Свыше 40 проектов Подмосковья прошли в финал конкурса Russian Event Awards

сегодня в 14:55

В России проходит XIII Международная премия в области событийного туризма Russian Event Awards. В список финалистов ЦФО вошли 42 подмосковных проекта, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Проекты, попавшие в список финалистов окружного этапа премии, претендуют на звание лучшего в 26 номинациях. Областные фестивали, события, объекты и многое другое представлены в 20 из них:

1. Лучшая идея туристического события:

фестиваль «Лажечников и Ко», г. о. Коломна.

2. Лучшая природно-рекреационная зона для проведения турсобытия:

База отдыха Боровое, Богородский г. о.

3. Лучшее MICE событие в области туризма:

Пряничная станция 10 Зайцев, г. о. Коломна;

Фестиваль «МультиГрад в Коломенском кремле», г. о. Коломна;

Фестиваль русской народной сказки «Сказка Град», г. о. Серпухов.

4. Лучшее молодежное туристическое событие

Гала-концерт II Московского областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках», Ивантеевка, Пушкинский г. о.

5. Лучшее событие в области гастрономического туризма в населенном пункте с численностью до 100 000 человек:

Всероссийский фестиваль спаржи, г. о. Коломна;

Гастрономический фестиваль «Вар-варенье», Ликино-Дулево, Орехово-Зуевский г. о.

Фестиваль крафтовой культуры КлинМайFest, г. о. Клин.

6. Лучшее событие в области гастрономического туризма в населенном пункте с численностью свыше 100 000 человек

Фестиваль «Вильям Похлебкин», г. о. Подольск.

7. Лучшее средство размещения для проведения турсобытия

Сезонные фестивали LES Art Resort, Дорохово, Рузский г. о.

8. Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением до 100 000 человек

«Ткань Озер», Озеры, г. о. Коломна;

Фестиваль «Серебристые облака», г. о. Кашира;

Фестиваль туризма и творчества «Красное сельцо», г. о. Воскресенск.

9. Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением свыше 100 000 человек

Именины Марины.130, Московская область, г. о. Королев;

Международный фестиваль — выставка караванеров и автопутешественников Caravanex, г. о. Коломна;

Международный фестиваль-премия театров кукол «Имени Железкина», г. о. Мытищи;

Региональный фестиваль «Русское слово в Коломенском кремле», г. о. Коломна;

Семейный фестиваль «ТЕПЛО», г. о. Серпухов;

Х Коломенский открытый фестиваль событийного туризма «Сиреневый рай», г. о. Коломна и др.

Финальные мероприятия текущего этапа премии Russian Event Awards пройдут 5–6 октября в Ярославле на территории Отеля Royal Spa Hotel. Победители окружного этапа, занявшие первое, второе и третье места, будут удостоены дипломов лауреатов и получат возможность участвовать в общенациональном финале премии. На нем будут представлены проекты из всех регионов России.

Организаторами события выступают ФРОС Region PR, ООО «Консалтинг-Тур», а также ГБУ Ярославской области «Центр развития туризма «Ярославия». Поддержку в проведении мероприятия оказывает Министерство туризма Ярославской области.

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