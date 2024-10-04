Свыше 40 проектов Подмосковья прошли в финал конкурса Russian Event Awards
Фото - © Министерство культуры и туризма Московской области
В России проходит XIII Международная премия в области событийного туризма Russian Event Awards. В список финалистов ЦФО вошли 42 подмосковных проекта, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Проекты, попавшие в список финалистов окружного этапа премии, претендуют на звание лучшего в 26 номинациях. Областные фестивали, события, объекты и многое другое представлены в 20 из них:
1. Лучшая идея туристического события:
- фестиваль «Лажечников и Ко», г. о. Коломна.
2. Лучшая природно-рекреационная зона для проведения турсобытия:
- База отдыха Боровое, Богородский г. о.
3. Лучшее MICE событие в области туризма:
- Пряничная станция 10 Зайцев, г. о. Коломна;
- Фестиваль «МультиГрад в Коломенском кремле», г. о. Коломна;
- Фестиваль русской народной сказки «Сказка Град», г. о. Серпухов.
4. Лучшее молодежное туристическое событие
- Гала-концерт II Московского областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках», Ивантеевка, Пушкинский г. о.
5. Лучшее событие в области гастрономического туризма в населенном пункте с численностью до 100 000 человек:
- Всероссийский фестиваль спаржи, г. о. Коломна;
- Гастрономический фестиваль «Вар-варенье», Ликино-Дулево, Орехово-Зуевский г. о.
- Фестиваль крафтовой культуры КлинМайFest, г. о. Клин.
6. Лучшее событие в области гастрономического туризма в населенном пункте с численностью свыше 100 000 человек
- Фестиваль «Вильям Похлебкин», г. о. Подольск.
7. Лучшее средство размещения для проведения турсобытия
- Сезонные фестивали LES Art Resort, Дорохово, Рузский г. о.
8. Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением до 100 000 человек
- «Ткань Озер», Озеры, г. о. Коломна;
- Фестиваль «Серебристые облака», г. о. Кашира;
- Фестиваль туризма и творчества «Красное сельцо», г. о. Воскресенск.
9. Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением свыше 100 000 человек
- Именины Марины.130, Московская область, г. о. Королев;
- Международный фестиваль — выставка караванеров и автопутешественников Caravanex, г. о. Коломна;
- Международный фестиваль-премия театров кукол «Имени Железкина», г. о. Мытищи;
- Региональный фестиваль «Русское слово в Коломенском кремле», г. о. Коломна;
- Семейный фестиваль «ТЕПЛО», г. о. Серпухов;
- Х Коломенский открытый фестиваль событийного туризма «Сиреневый рай», г. о. Коломна и др.
Финальные мероприятия текущего этапа премии Russian Event Awards пройдут 5–6 октября в Ярославле на территории Отеля Royal Spa Hotel. Победители окружного этапа, занявшие первое, второе и третье места, будут удостоены дипломов лауреатов и получат возможность участвовать в общенациональном финале премии. На нем будут представлены проекты из всех регионов России.
Организаторами события выступают ФРОС Region PR, ООО «Консалтинг-Тур», а также ГБУ Ярославской области «Центр развития туризма «Ярославия». Поддержку в проведении мероприятия оказывает Министерство туризма Ярославской области.
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