Свыше 2,5 тыс человек посетили «Ночь музеев» в Ленинском округе

Всероссийская акция «Ночь музее» прошла в музее-заповеднике «Горки Ленинские» в подмосковном Ленинском городском округе. В этот раз она была посвящена Году семьи в России. Различные мероприятия, организованные в рамках акции, посетили свыше 2,5 тыс. жителей и гостей Ленинского округа, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Впервые в исторической части усадьбы мы открыли летний кинотеатр под открытым небом — Киносад. Здесь состоялся показ коноальманаха, рассказывающего о традиционных духовно-нравственных ценностях и взаимоотношениях в семье. На его открытии перед гостями выступила одна из создателей фильма — актриса и сценарист Лариса Бравицкая. Это стало кульминацией программы и вызвало живой отклик у зрителей, как и другие мероприятия программы „Ночи музеев“, — уточнили в пресс-службе музея-заповедника „Горки Ленинские“.

Также большой интерес вызвала и детская программа. Для юных посетителей организовали квест «Музейный детектив», в ходе которого ребята должны были искать определенные предметы на территории усадьбы. Коллекция музея составляет около 30 тыс. экспонатов, и рассказ о них никогда не бывает скучным, добавили в пресс-службе.

Целыми семьями гости участвовали в мастер-классах по составлению семейного древа, по каллиграфии и письму чернилами. Взрослой публике понравилась новая музыкальная экскурсионная программа с роялем «Семейный романс» о музыкальном воспитании в семье Ульяновых. Все экскурсии, проведенные во время «Ночи музеев» — новые, впервые представленные публике.

Ранее сообщалось, что в третью субботу мая в регионе отмечается День исторического и культурного наследия Московской области (День подмосковной усадьбы).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать. «Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.