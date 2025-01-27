Свыше 20 тыс человек отметили День студента и Татьянин день в парках Подмосковья

В 89 парках Подмосковья прошло общеобластное мероприятие «ЗАЧЕТный парк», приуроченное ко Дню студента и Татьянину дню. В праздничных мероприятия приняли участие более 20 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Гости парков танцевали на дискотеках на льду, пели песни под гитару, участвовали в интеллектуальных викторинах, беспроигрышных лотереях и многом другом.

В Центральном парке, г. о. Щелково, студенческие команды соревновались в квесте-игре «Шпаргалка». Для них также прошла танцевально-концертная программа с конкурсами и розыгрышами «Ура! Стипендия!».

Зарайский центральный парк провел молодежный флешмоб, вечер караоке и опрос-викторину «Отличник». На центральной аллее сказочные персонажи раздавали гостям сладкие подарки.

В парке «Фабричный», м. о. Истра, прошли дискотека на льду и развлекательная программа, кулинарный мастер-класс и беспроигрышная лотерея «Тяните билет». Гости участвовали в интеллектуальной викторине «Битва умов».

В парке им. О. Степанова, г. о. Серпухов, для студентов провели профориентационные беседы. Ребята задали интересующие вопросы о трудоустройстве. В парка работала выставка шпаргалок для сдачи экзаменов. В завершении праздника прошел спектакль «Ку-ку, Танюшкин».

В парке им. В. Талалихина, г. о. Подольск, состоялись мастер-классы по фигурному катанию и хоккею, выставка фотографий студентов и беспроигрышная лотерея. На катке прошла дискотека под диджейский сет.

Мероприятия организованы при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

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