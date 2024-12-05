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Свыше 150 исполнителей поучаствовали в конкурсе песни «Родник» в Подмосковье

В КДЦ «Назарьевский» состоялся II открытый конкурс исполнителей народной песни «Родник». В конкурсной программе приняли участие более 150 любителей фольклора из Одинцовского округа, а также представители города Москвы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Конкурсную программу и выступления участников оценивали члены авторитетного жюри, председателем которого была заслуженная артистка Российской Федерации, исполнительница народной и фолк-поп музыки, художественный руководитель национального фестиваля «Солнце Красное», музыкальный эксперт телепроекта «Ну-ка, все вместе!» на канале Россия-1 Олеся Евстигнеева.

Жюри беспристрастно оценивало выступления конкурсантов, а после завершения программы на сцене — обсуждало оценки, комментировало номера, подробно рассматривая детали подачи, движений, а также костюмы и особенно — вокальную культуру исполнителей, акапельное пение и смысловые посылы.

С итогами конкурсных номинаций можно ознакомиться по ссылке.

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