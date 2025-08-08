Суицида не было: вышла книга о тайне смерти Мерилин Монро

В Японии увидели свет воспоминания судмедэксперта, который занимался расследованием смерти Мерилин Монро: книга называется «Лос-Анджелесский коронер: Томас Ногучи и смерть в Голливуде», автор — Энн Сун Чой, сообщает «Царьград» .

Коронер усомнился в официальной версии кончины Монро: при вскрытии он не нашел в желудке и кишечнике никаких следов принятых препаратов. Он отправил отчет с образцами внутренних тканей актрисы руководству.

Главный токсиколог Реймонд Абернетти вместо исследования уничтожил материалы и быстро выдал заключение, согласно которому, в крови женщины содержание пентобарбитала и хлоралгидрата: это доказывало самоубийство.

Ногуччи не стал спорить с руководством и рассказал о своих сомнениях только спустя 60 лет, но журналисты по всему миру продолжили искать новые факты и анализировать их. Сейчас есть версия о смертельном уколе в нетипичном месте на теле актрисы.