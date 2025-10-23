Суд рассмотрит уголовное дело против писателя Бориса Акунина*

Писателя Григория Чхартишвили* (псевдоним — Борис Акунин)* заочно обвинили по части 2 статьи 330.1 Уголовного кодекса России («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах»). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Акунина* два раза за год штрафовали по частям 4, 5 статьи 19.34 КоАП России («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»). Несмотря на это, с февраля по август он выложил в соцсети на канале, принадлежащем ему, около 76 публикаций. Чхартишвили* не подписывал, что их опубликовал иностранный агент.

До этого Акунина* заочно приговорили к 14 годам лишения свободы. Первые четыре он проведет в тюрьме, а оставшееся время в исправительной колонии строгого режима.

*Писатель Григорий Чхартишвили, более известный под псевдонимом Борис Акунин, признан в России иностранным агентом, террористом и экстремистом.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.