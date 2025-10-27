Студенты РГУТИС познакомились с турпотенциалом и работой Минкультуры Подмосковья

Ранее в министерстве культуры и туризма Московской области состоялась встреча с магистрантами Российского государственного университета туризма и сервиса (РГУТИС). Мероприятие было организовано для студентов профильного вуза, чтобы ребята ближе познакомились с практической работой ведомства, отвечающего за развитие одной из ключевых отраслей региона. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры региона.

В ходе встречи сотрудники министерства детально ознакомили студентов с ходом реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство» и ключевыми показателями развития отрасли в регионе. Особое внимание уделили стратегии развития туристического потенциала Подмосковья, включающей работу с объектами показа, развитие инфраструктуры и создание новых туристических продуктов.

Отдельная часть была посвящена структуре и проектной деятельности министерства. Студенты узнали о работе Управления по развитию туризма и народных художественных промыслов, а также его ключевых отделов.

Студентам на конкретных примерах показали приоритетные инвестиционные проекты, реализуемые в исторических городах региона, таких как Коломна, которая готовится к масштабному празднованию 850-летия в 2027 году. Также гостям рассказали о разработке новых туристических маршрутов, включая межрегиональные проекты «Золотое кольцо» и «Великий русский северный путь», и об активном развитии автотуризма в регионе.

После показа презентации и сессии вопросов и ответов для студентов провели экскурсию по зданию правительства Московской области. В завершение встречи представители министерства подробно рассказали о возможностях трудоустройства и стажировок, отметив, что актуальные вакансии всегда публикуются на ведущих рекрутинговых платформах, и пригласили заинтересованных студентов присоединиться к команде для совместной работы над развитием туристической привлекательности Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особое значение имеет большая социальная программа в школах, которая реализуется также для поддержки детей.

«Большая социальная программа, которая также имеет значение для детей, получающих бесплатное питание. Это дети из семей, где отцы или близкие участвуют в СВО. Здесь важен каждый момент, каждый нюанс», — подчеркнул Воробьев.