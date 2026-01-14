Стройняшка в купальнике: молодая невеста Лепса показала фигуру на яхте

Молодая невеста певца Григория Лепса и бывшая участница реалити-шоу «Мастер игры» Аврора Киба опубликовала провокационный снимок в купальнике. 19-летняя девушка отдыхает на жарком курорте, сообщает VOICE .

Киба проводит первую половину января за границей. Неизвестно, отдыхает ли вместе с ней ее жених. Девушка активно публикует фото, на которых одна позирует среди красот курорта.

Фото - © Соцсети Авроры Кибы

На последнем таком снимке Аврора предстала перед поклонниками в провокационном купальнике цвета «серебристый металлик», который облегает ее фигуру. Девушка позирует на яхте на фоне заката. Она распустила влажные волосы и надела темные солнцезащитные очки.

Ранее свадьба Авроры Кибы и Григория Лепса была отложена. При этом девушка написала в соцсетях, что является «счастливой женой», спровоцировав слухи о тайной росписи.

